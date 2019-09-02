В США готовят новое расследование против Трампа

Конгресс собрался провести расследование касательно тайных выплат президентом Дональдом Трампом.



Комитет по вопросам судопроизводства палаты представителей Конгресса США собирается заняться расследованием по вопросу о тайных выплатах президентом Дональдом Трампом денежных средств женщинам, с которыми он ранее якобы имел отношения, в обмен на молчание. Об том сообщает Комитет по вопросам судопроизводства палаты представителей Конгресса США собирается заняться расследованием по вопросу о тайных выплатах президентом Дональдом Трампом денежных средств женщинам, с которыми он ранее якобы имел отношения, в обмен на молчание. Об том сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

В октябре комитет намерен выслушать показания лиц, которые были причастны к выплатам в 2016 году звезде порнофильмов Сторми Дэниелс и бывшей модели Playboy Карен Макдугал.

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