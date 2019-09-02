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В США готовят новое расследование против Трампа

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Конгресс собрался провести расследование касательно тайных выплат президентом Дональдом Трампом.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Комитет по вопросам судопроизводства палаты представителей Конгресса США собирается заняться расследованием по вопросу о тайных выплатах президентом Дональдом Трампом денежных средств женщинам, с которыми он ранее якобы имел отношения, в обмен на молчание. Об том сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
 
В октябре комитет намерен выслушать показания лиц, которые были причастны к выплатам в 2016 году звезде порнофильмов Сторми Дэниелс и бывшей модели Playboy Карен Макдугал. 
 
Напомним, ранее в связи с этим бывший личный адвокат американского лидера Майкл Коэн получил три года лишения свободы. Он получил обвинения в организации выплат отступных на сумму 280 тысяч долларов Дэниелс и Макдугал, которые заявляли, что состояли в любовных отношениях с Трампом, в обмен на их молчание перед выборной кампанией.

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Теги: США, расследование, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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