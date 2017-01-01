Посольство Южной Кореи в Японии получило письмо с пулей
В послании автор утверждает, что у него есть огнестрельное оружие, и что он готов его использовать против граждан Кореи.
Посольство Южной Кореи в Токио заявило о получении анонимного письма с угрозами, сообщает газета Asahi.
В письме содержался призыв "убираться вон из страны", а также в конверт была вложена пуля.
Автор письма пообещал преследовать сотрудников посольства и пригрозил, что владеет огнестрельным оружием.
Южнокорейское дипломатическое представительство обратилось в полицию. Ведется следствие.
Южнокорейское дипломатическое представительство обратилось в полицию. Ведется следствие.
Напомним, в апреле в Киеве возле российского посольства произошел взрыв. Инцидент произошел из-за разрыва высоковольтного кабеля. А в конце марта неизвестные бросили гранату в полицейскую будку у посольства РФ в Афинах.
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