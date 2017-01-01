В Москве по делу экс-министра РФ арестовали "гостью" из ОРДЛО

Бывшего министра Абызова обвиняют в масштабном мошенничестве, организации ОПГ и хищении 4 млрд рублей.

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Басманный суд Москвы накануне арестовал на два месяца гражданку Украины Инну Пикалову, которая может стать ключевой фигуранткой уголовного дела бывшего министра по делам Открытого правительства РФ Михаила Абызова.

Об этом сообщает “Коммерсант“.

Инну Пикалову задержали в Воронежской области, в которую она приехала с территории ОРДЛО.

Согласно изданию, Пикалова утверждает, что приехала добровольно, но защитники, которые участвуют в деле, считают, что “к ее внезапному визиту могли быть причастны спецслужбы России и ЛНР“, пишет издание.

Пикаловой, которую доставили в Москву, следователь Следственного комитета России предъявил обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК (участие в преступном сообществе) и ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Свою вину Пикалова частично признала, сообщив, что “она была игрушкой в чужих руках“.

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Следственный комитет, по данным “Коммерсанта“, интересуют события 2012-2013 годов, когда Пикалова выступала номинальным руководителем зарегистрированной в Лимассоле компании Blacksiris Trading Limited. В СК РФ считают, что этот оффшор находился под контролем Михаила Абызова и использовался им для сделок, которые, по версии следствия, были криминальными.

Напомним, 27 марта в России Басманный суд Москвы вынес решение об аресте бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова по обвинению в масштабном мошенничестве, организации организованной преступной группировки и хищении 4 млрд рублей.

Как сообщалось 23 февраля, в РФ начались аресты наемников-“енотов“, воевавших на Донбассе.

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