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Пожар на судне в США: обнаружено 25 тел погибших

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На момент возгорания на судне Conception находилось 39 человек, 5 членов экапажа спаслись.
Спасатели продолжают искать тела девяти человек, находившихся на судне
Спасатели продолжают искать тела девяти человек, находившихся на судне
Santa Barbara County Fire Department

Спасатели обнаружили 25 тел погибших при пожаре на судне Conception возле острова Санта-Круз в американском штате Калифорния, сообщает Associated Press.

Еще девять человек считаются пропавшими без вести. Пяти членам экипажа удалось спастись.

Судно Conception, которое полностью сгорело, было частным транспортным средством, которое перевозило дайверов и туристов к красивым местам.

Причина возгорания не установлена.

Как сообщалось, в ночь на 2 сентября, когда корабль стоял на якоре, на нем произошел пожар. Экипаж подал сигнал бедствия, когда пламя полностью охватило судно.

 

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Теги: США, судно, корабль, пожар
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Источник: korrespondent.net

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