Пожар на судне в США: обнаружено 25 тел погибших
На момент возгорания на судне Conception находилось 39 человек, 5 членов экапажа спаслись.
Спасатели обнаружили 25 тел погибших при пожаре на судне Conception возле острова Санта-Круз в американском штате Калифорния, сообщает Associated Press.
Еще девять человек считаются пропавшими без вести. Пяти членам экипажа удалось спастись.
Судно Conception, которое полностью сгорело, было частным транспортным средством, которое перевозило дайверов и туристов к красивым местам.
Причина возгорания не установлена.
Как сообщалось, в ночь на 2 сентября, когда корабль стоял на якоре, на нем произошел пожар. Экипаж подал сигнал бедствия, когда пламя полностью охватило судно.
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