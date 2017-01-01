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Ураган Дориан ослаб до третьей категории

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Ураган достиг пятибальной силы в прошлую пятницу, а во вторник снизился до третей категории.
Ураган значительно ослаб на пути к США
Ураган значительно ослаб на пути к США
Ураган Дориан в Атлантическом океане снизился до третьей категории, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами во вторник, 3 сентября.
 
 
"Максимальная скорость ветра достигает 195 километров в час, с порывами", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что стихия в ближайшее время будет ослабевать, но в следующие несколько дней по-прежнему будет мощной.
 
Жертвами урагана на Багамских островах стали по меньшей мере пять человек, тысячи зданий разрушены.
 
Ожидается, ураган Дориан станет самым мощным за десятилетия. Штаты Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролины ввели режим ЧС, в Джорджии и Южной Каролине объявили эвакуацию, которая затронет в общей сложности 1,4 миллиона человек.
 
 

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Теги: США, ураган, стихия, катаклизмы
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Источник: korrespondent.net

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