Ураган Дориан ослаб до третьей категории

Ураган Дориан в Атлантическом океане снизился до третьей категории, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами во вторник, 3 сентября.

"Максимальная скорость ветра достигает 195 километров в час, с порывами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стихия в ближайшее время будет ослабевать, но в следующие несколько дней по-прежнему будет мощной.