Ураган Дориан ослаб до третьей категории
Ураган достиг пятибальной силы в прошлую пятницу, а во вторник снизился до третей категории.
Ураган Дориан в Атлантическом океане снизился до третьей категории, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами во вторник, 3 сентября.
"Максимальная скорость ветра достигает 195 километров в час, с порывами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стихия в ближайшее время будет ослабевать, но в следующие несколько дней по-прежнему будет мощной.
Жертвами урагана на Багамских островах стали по меньшей мере пять человек, тысячи зданий разрушены.
Ожидается, ураган Дориан станет самым мощным за десятилетия. Штаты Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролины ввели режим ЧС, в Джорджии и Южной Каролине объявили эвакуацию, которая затронет в общей сложности 1,4 миллиона человек.
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