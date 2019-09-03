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Теракт в Кабуле: минимум 16 погибших, больше сотни раненых

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Террористы взорвали грузовик со взрывчаткой неподалеку от жилого квартала. После первоначального взрыва загорелась стоящая рядом цистерна с топливом, были повреждены дома, начали поступать первые сообщения о погибших.

В Кабуле, Афганистан, террористы взорвали начиненный взрывчаткой грузовик около жилого квартала. Об этом сообщает местное агентство Tolo News во вторник, 3 сентября.

Взрыв произошел вечером 2 сентября. После взрыва примерно в 21:55 вечера загорелась стоящая рядом цистерна с топливом. Многие строения поблизости  были повреждены. Взрыв был настолько мощным, что его слышали в разных концах афганской столицы.

В результате теракта погибли по меньшей мере 16 человек, еще 119 ранены. Число жертв, считают медики, возможно, вырастет: некоторые потерпевшие в тяжелом состоянии. Большинство пострадавших - гражданские лица.

Около 400 иностранцев срочно эвакуировали в более безопасное место в афганской столице.

Как заявил глава МВД Нусрат Рахими, целью злоумышленников была так называемая "Зеленая деревня" - укрепленный и охраняемый район столицы Афганистана, где проживают иностранцы и находятся многие правительственные офисы и офисы международных организаций.

В результате операции спецназа были уничтожены пять боевиков.

Ответственность за взрыв взяли на себя радикалы из Талибана. Теракт произошел на фоне сообщений о некотором успехе переговоров талибов с властями США: Вашингтон уже пообещал вывести из Афганистана тысячи военных.

Напомним, что предыдущий теракт произошел в Кабуле вечером 17 августа. Тогда прогремел взрыв в одном из свадебных залов на западе города. Представитель МВД Афганистана сообщил о множестве жертв и пострадавших, однако не уточнил их число. Позже стало известно, что в результате теракта погибли 63 человека.

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Теги: Афганистан, теракт, взрыв, Кабул
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Источник: korrespondent.net

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