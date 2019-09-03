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Газ продолжит дешеветь в Европе - Bloomberg

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Цены на газ снижаются, так как поставщики не намерены сокращать поставки. Сейчаст стоимость газа - минимальная за десять лет.
Газ подешевел в Европе до десятилетнего минимума
Газ подешевел в Европе до десятилетнего минимума

Стоимость газ в Европе упала до десятилетнего минимума и продолжат снижаться, пишет Bloomberg.

Отмечается, что газ дешевеет, поскольку предложение продолжает превышать спрос. На конец августа запасы в хранилищах в северо-западной Европе, Италии и Австрии достигли 62,3 млрд кубометров. Заполненность хранилищ составляет 94%.

В Нидерландах цена на газ пытается восстановиться после летнего падения ниже 10 евро за мегаватт-час. Опрошенные агентством эксперты предполагают, что цены в стране осенью могут упасть еще минимум на 20%.

По словам трейдера из голландской энергетической компании PZEM, производители будут вынуждены добывать меньше газа, если цены упадут ниже определенной отметки. В то же время, крупные поставщики, как Россия, пытаются увеличить долю рынка.

В Газпроме заявили, что в этом году экспорт газа в ЕС сократится до 192 млрд кубометров - это на 4,5% ниже, чем в рекордном 2018 году. При этом средняя стоимость газа упадет на 13% по сравнению с прошлым годом, ожидают в российской компании.

Ранее в Нафтогазе Украины спрогнозировали, что цена на газ в ноябре-декабре составит 7 184,8 гривен/тыс. куб. м (без НДС). При этом с мая тарифы на газ для населения уменьшились на 25% - до 4640 гривен за тыс. кубометров без НДС на конец лета.

Экс-премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявлял, что газ для населения в отопительный сезон не должен стоить больше, чем в августе, поскольку закуплен по низким ценам.

 

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Теги: Европа, газ, Bloomberg, цена на газ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Woodbrother    03.09.2019, 13:05
Оценка:  0
Woodbrother
Теплые зимы сделали свое дело. Плюс на газовый рынок ЕС активно вышли США. США вытесняют газпром . Основная идея, вообще лишить газпром рынка ЕС .
Бувший_східняк    03.09.2019, 13:03
Оценка:  +1
Бувший_східняк
В Нидерландах цена на газ пытается восстановиться после летнего падения ниже 10 евро за мегаватт-час. - Первый раз слышу, что объём газа измеряют мегаваттами.
Бувший_східняк    03.09.2019, 13:05
Оценка:  +1
Бувший_східняк
А вообще - тенденция приятная. А представляете, как цена обвалится, если раша таки добьётся своего и запустит Северный поток-2!
Woodbrother    03.09.2019, 13:14
Оценка:  0
Woodbrother
В недалеком будущем основной валютой мира буду киловаты энергии. Это мнение многих футурологов
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