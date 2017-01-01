В РФ задержали украинку по делу российского экс-министра

Следствие заявляет, что украинка руководила кипрским офшором, через который бывший министр Абызов проводил сделки.

В Москве суд на два месяца арестовал гражданку Украины АР

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца гражданку Украины Инну Пикалову, которая может стать ключевой фигуранткой уголовного дела против бывшего российского министра Михаила Абызова. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает Коммерсант.

Пикаловой предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса РФ: участие в преступном сообществе и мошенничество в особо крупном размере.

По данным российского следствия, в 2012-2013 годах Пикалова якобы была номинальным руководителем зарегистрированной в Лимасоле компании Blacksiris Trading Limited. Следователи считают, что этот офшор был подконтролен Абызову и использовался им для мошеннических сделок.

Задержанная частично признала свою вину, сообщив, что "являлась игрушкой в чужих руках".

Сообщается, что Пикалову задержали в Воронежской области России, куда она приехала с территории "ЛНР". Адвокаты задержанной считают, что к ее внезапному визиту могли быть причастны спецслужбы России и "ЛНР".

Российского экс-министра Абызова арестовали в марте 2019 года по обвинению в крупном мошенничестве и создании организованного преступного сообщества. Речь идет о хищении четырех миллиардов рублей. Сам Абызов вину не признает.

Ранее в "ЛНР" заявили о задержании "агента СБУ". Задержанный якобы был заброшен на неподконтрольную Киеву территорию для проведения "диверсионно-разведывательной деятельности".

А в Туркменистане задерживают граждан, стоящих в очереди к банкоматам. Задержания начались после критики президента.

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