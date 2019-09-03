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В России разбился штурмовик Су-25УБ

Комментариев: 4
Самолет потерпел крушения при выполнении планового учебно-тренировочного полета, пилотов ищут.
Полет выполнялся без боекомплекта
Полет выполнялся без боекомплекта
airwar.ru

В Ставропольском крае России во вторник, 3 сентября, разбился штурмовик Су-25УБ, сообщили в Минобороны России.

"3 сентября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию самолет Су-25УБ. В настоящее время специалисты поисково-спасательной службы осуществляют поиск двух летчиков. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на прошлой неделе испанский военный самолет упал в Средиземное море. А в Канаде самолет разбился во время авиашоу.

 

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Теги: Россия, авиакатастрофа, самолет
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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ПНХ    03.09.2019, 16:15
Оценка:  -2
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ПНХ    03.09.2019, 16:15
Оценка:  -2
ПНХ
сдохните, каклы. каждый день и по-многу))))
Бувший_східняк    03.09.2019, 16:03
Оценка:  +1
Бувший_східняк
Анало говнет.
Letohradek    03.09.2019, 15:33
Оценка:  +2
Letohradek
Отличная новость! Дай то Бог не последний раз!
Ira0956    03.09.2019, 15:59
Оценка:  -2
Ira0956
Ваши речи вам на плечи.
Хитрый-Лис    03.09.2019, 16:15
Оценка:  0
Хитрый-Лис
Рюцкий ботяра кричи громче мы бандеровцы вас не понимаем.
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