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В Германии три человека погибли при падении с вышки радиосвязи

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Три работника проводили профилактические работы на высоте 50 метров на специальной платформе.
Полиция работает на месте трагедии
Полиция работает на месте трагедии
dpa / Uwe Zucchi

В немецкой федеральной земли Гессен три человека погибли в результате падения с вышки радиосвязи. Об этом сообщает Welt во вторник, 3 сентября.

Инцидент произошел сегодня утром на вышке регионального вещателя Hoher Meissner. Трое работников проводили профилактические работы на специальной платформе. Внезапно она рухнула с 50-метровой высоты и люди погибли.

Трагедия случилась на глазах у очевидцев. Местная полиция собирает показания.

Ранее в столице Мали городе Бамако обвалился трехэтажный дом, который строился, но в котором уже жили люди. Погибли 15 человек, еще 41 удалось спасти.

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Теги: несчастные случаи, Германия, жертвы, рабочие, погибли, несчастный случай, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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