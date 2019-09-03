В результате взрыва разрушены три дома, а в близлежащих - выбиты окна. Кроме того, из-под завалов достали двоих пострадавших.

Три дома обрушились в результате мощного взрыва в бельгийском Антверпене. Об этом сообщает местное издание Nieuwsblad.

Взрыв произошел в районе Вилрейк во второй половине дня. Взрывом разрушены три дома, во многих зданиях на улице выбиты окна. По данным очевидцев, в одном из домов на момент взрыва проводились ремонтные работы, однако неизвестно, связан ли с ними взрыв.

Пока сообщается о двух людях, которых в тяжелом состоянии достали из-под завалов. Спасатели продолжают работать на месте происшествия и разбирать завалы. Они предполагают, что под обломками все еще могут находиться люди.

Cмотрите фотогалерею: В Бельгии мощный взрыв уничтожил несколько домов