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В Бельгии мощный взрыв уничтожил несколько домов

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В результате взрыва разрушены три дома, а в близлежащих - выбиты окна. Кроме того, из-под завалов достали двоих пострадавших.
Мощный взрыв уничтожил три дома в бельгийском Антверпене
Мощный взрыв уничтожил три дома в бельгийском Антверпене
nieuwsblad.be

Три дома обрушились в результате мощного взрыва в бельгийском Антверпене. Об этом сообщает местное издание Nieuwsblad.

Взрыв произошел в районе Вилрейк во второй половине дня. Взрывом разрушены три дома, во многих зданиях на улице выбиты окна. По данным очевидцев, в одном из домов на момент взрыва проводились ремонтные работы, однако неизвестно, связан ли с ними взрыв.

Пока сообщается о двух людях, которых в тяжелом состоянии достали из-под завалов. Спасатели продолжают работать на месте происшествия и разбирать завалы. Они предполагают, что под обломками все еще могут находиться люди.

Напомним, в ночь на 28 августа в городе Дрогобыч Львовской области произошел обвал подъезда четырехэтажного жилого дома. Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Сотрудники ГСЧС спасли семь человек, включая пятерых детей.

Среди причин обвала называют взрыв природного газа, размыв грунта под домом и перепланировку. Ведется следствие.

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Теги: Бельгия, дом, взрыв, разрушения
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Источник: korrespondent.net

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