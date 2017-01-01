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В "Шереметьево" столкнулись два самолета

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В ходе небольшого инцидента лайнеры зацепили друг друга крыльями, о пострадавших не сообщается.
В "Шереметьево" самолеты зацепились крыльями
В "Шереметьево" самолеты зацепились крыльями
Фото из соцсетей

Во вторник, 3 сентября, в подмосковном аэропорту “Шереметьево“ произошел инцидент с участием двух пассажирских самолетов. Об этом сообщают российские СМИ.

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По имеющимся данным, в ходе буксировки на рулежной дорожке лайнеры авиакомпаний “Royal Flight“ и “Аэрофлот“ задели друг друга крыльями. Один из самолетов был пуст, второй — “Airbus A330“ — как раз должен был вылететь в Пекин с 230 пассажирами на борту.

Как сообщают российские СМИ, пассажиров эвакуировали с пострадавшего самолета, им должны предоставить другой борт.

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В данный момент воздушные суда осматривает технический персонал аэропорта. О пострадавших людях не сообщается.

Видео с места происшествия:

Напомним, 5 мая этого года в московском аэропорту “Шереметьево“ произошла крупная авиакатастрофа с участием самолета “Sukhoi Superjet 100“. Тогда погиб 41 человек.

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Теги: Шереметьево, авария, Москва, Аэрофлот
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