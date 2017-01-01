Ураган Дориан ослаб до второй категории, не дойдя до США

Скорость ветра упала до 175 километров в час, центр урагана по-прежнему находится к северу от Багамских островов.

Как ожидается, ураган продолжит движение на север вдоль побережья Флориды, расстояние до которого составляет пока что не менее 170 километров. Затем Дориан может пойти вдоль побережья Джорджии и Южной Каролины, а к пятнице дойти до побережья Северной Каролины.