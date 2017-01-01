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В Мали восемь человек погибли при подрыве автобуса на мине

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Автобус выполнял рейс из города Дуэнца в центральной части Мали в город Гао на севере страны.
В Мали прогремел взрыв
В Мали прогремел взрыв
Reuters (архивное фото)

По меньшей мере восемь человек погибли в результате подрыва автобуса на мине в центральной части Мали. Об этом сообщает AFP во вторник, 3 сентября, со ссылкой на представителя транспортной компании, которой принадлежал автобус.

"Автобус подорвался на мине, погибли восемь пассажиров", – цитирует агентство слова сотрудника транспортной фирмы Умара Алд Мамуда. Данных о числе раненых нет.

Автобус выполнял рейс из города Дуэнца в центральной части Мали в город Гао на севере страны. Согласно сообщению представителя местной полиции, инцидент произошел в 30 км от Дуэнцы.

Напомним, в июле в Мали террористы-смертники на машине атаковали французскую военную базу в Гао. При взрыве ранения получили пять миротворцев ООН из Эстонии.

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Теги: взрыв, жертвы, автобус, погибли, Мали, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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