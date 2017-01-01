В Сенате США призвали сохранить помощь Украине

Белый дом должен учитывать критическую важность обеспечения долгосрочной жизнеспособности украинских военных, подчеркнули законодатели.

Сенаторы от обеих партий призвали Белый дом не отказываться от предоставления военной помощи Украине. Соответствующее письмо было направлено в администрацию США во вторник, 3 сентября, пишет ТАСС

Отмечается, что подписи под документом поставили республиканцы Роб Портман, Рон Джонсон и демократы Джин Шахин, Дик Дурбин, Ричард Блюментал, которые входят в так называемый "Кокус по Украине".

"Это финансирование имеет решающее значение для долгосрочной стабильности Украины, а также постоянную поддержку и одобрение со стороны Конгресса США, который выделил эти средства. Мы настоятельно призываем вас поручить Пентагону незамедлительно направить эти средства (на военную помощь Украине)", - указано в письме, текст которого опубликован на сайте сенатора Портмана.

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