Трамп вновь раскритиковал мэра Лондона

Американскому лидеру не понравилось упоминание Садика Хана о его игре в гольф во время урагана и торжеств в Польше.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал мэра Лондона Садика Хана, который напомнил, что американский лидер отменил визит в Польшу в связи с приближением урагана Дориан, а затем был замечен за игрой в гольф. Об этом Трамп написал в Twitter 3 сентября.

Напомним, ранее мэр Лондона сообщил в интервью газете Politico, что Трамп "явно был очень занят тем, что боролся с ураганом на поле для гольфа".

"Некомпетентный мэр Лондона Садик Хан озаботился тем, что я сыграл очень короткий раунд в гольф вчера", - заявил президент США.

Он также отметил, что его занятия гольфом обходятся американским налогоплательщикам недорого, потому что он занимается этим спортом на собственных полях. По мнению Трампа, его предшественник на посту Барак Обама для того, чтобы сыграть в гольф, полетел бы на Гавайи.

The incompetent Mayor of London, Sadiq Khan, was bothered that I played a very fast round of golf yesterday. Many Pols exercise for hours, or travel for weeks. Me, I run through one of my courses (very inexpensive). President Obama would fly to Hawaii. Kahn should focus on.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2019

Затем американский лидер вновь вспомнил мэру Лондона рост преступлений с применением холодного оружия в британской столице.

"Хан должен сконцентрировать внимание на преступлениях с использованием ножей, которые совершенно вышли из-под контроля в Лондоне. Люди боятся даже ходить по улицам. Он ужасный мэр, который не должен вмешиваться в наши дела!" - подчеркнул президент США.

Как сообщал Корреспондент.net , 1-2 сентября Трамп должен был посетить Польшу для участия в памятных мероприятиях в связи с 80-летием начала Второй мировой войны. Однако, в последний момент он отказался от поездки в Варшаву из-за надвигающегося урагана Дориан.

Вместо Трампа в польскую столицу отправился вице-президент Майкл Пенс.

Ранее президент США и мэр Лондона уже обменивались взаимными выпадами.

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