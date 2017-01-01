Словацкого депутата лишили мандата за расистские высказывания

Три года назад Милан Мазурек заявил о цыганском терроре против порядочных людей и назвал словацких ромов "паразитами".

Верховный суд Словакии во вторник, 3 сентября, официально лишил мандата члена праворадикальной партии Народная партия – Наша Словакия Милана Мазурека. Об этом сообщило агентство SME

Отмечается, что причиной ситуации стали расистские высказывания депутата и это первый подобный случай в истории страны.

Еще в 2016 году Мазурек заявил в одной из радиопередач о "цыганском терроре против порядочных людей" и назвал словацких ромов "паразитами", которые не вносят вклад в государственный бюджет или культуру страны.

За это высказывание на депутата подали в суд и в 2018 году его приговорили к штрафу в пять тысяч евро. Но Мазурек обжаловал приговор и сделал это еще несколько раз подряд в разных инстанциях, дойдя до Верховного суда.

В итоге суд постановил, что депутат должен уплатить штраф в десять тысяч евро за оскорбление всех представителей ромов Словакии и лишил его мандата, как фигуранта уголовного дела.

При этом в случае уплаты штрафа Мазурек сможет баллотироваться в парламент в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в болгарском городе Габрово несколько тысяч жителей протестовали против ромской общины

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