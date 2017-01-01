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США запретили сотрудничать с космическим агентством Ирана

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Вашингтон предостерег иностранных ученых от сотрудничества с Тегераном, который использует свою космическую программу для прикрытия разработки ракет.
США ввели санкции против иранской космической программы
США ввели санкции против иранской космической программы
 
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против организаций, участвующих в космической программе Ирана. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, распространенном во вторник, 3 сентября.
 
В частности, санкции введены против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.
 
Некоторые программы, разрабатываемые для космических нужд, "практически идентичны" с теми, которые необходимы для производства баллистических ракет, говорится в пояснении. Кроме того, космические технологии можно применять и для разработки интерконтинентальных ракет.
 
Госдеп предостерег международное научное сообщество от сотрудничества с космической программой Ирана - это будет расцениваться как помощь его военным разработкам.
 
Ранее в тот же день иранский президент Хасан Роухани, выступая в парламенте, исключил возможность двусторонних переговоров с Вашингтоном.
 
По его словам, речь могла бы идти лишь о переговорах в рамках группы "5+1" и только после отмены Соединенными Штатами всех санкций против Тегерана.
 
Роухани и ранее говорил об этом. Так, в конце августа он требовал от США: "Вы должны отказаться от всех незаконных, несправедливых и неправильных санкций против иранского народа".
 
"Если это произойдет, можно будет вести речь о дальнейшем позитивном развитии", - заявил иранский президент, добавив, что в противном случае его встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом была бы не больше, чем просто фотосессия.
 
Трамп незадолго до этого сигнализировал свою готовность встретиться с президентом Ирана.
 
 
Источник: Русская служба DW

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Теги: США, Иран, Ядерная программа Ирана, ядерное оружие, санкции, баллистическая ракета
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Источник: korrespondent.net

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