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Дочь короля Бельгии надела в школу вышиванку

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Принцесса Элеонора Фабиола Виктория Анна Мария пришла в школу в украинской вышиванке.
Король Бельгии Филлип ведет в школу дочь
Король Бельгии Филлип ведет в школу дочь
facebook.com/UkrainianEmbassyBelgium
 
Младшая дочь короля Бельгии Элеонора Фабиола Виктория Анна Мария пошла в школу в украинской вышиванке. Об этом сообщило посольство Украины в Бельгии в Facebook.
 
На фото, опубликованных дипломатическим ведомством, видно, что 11-летняя принцесса пришла в школу в украинской вышиванке, синих штанах и кедах. По дороге в учебное заведение ее сопровождал отец, король Филипп.
 
 
Напомним, у короля Бельгии еще трое детей, кроме Элеоноры: наследница престола, 17-летняя принцесса Елизавета Тереза Мария Елена, 16-летний принц Габриэль Бодуэн Карл Мария и 13-летний принц Эммануэль Леопольд Гийом Франсуа Мария.
 
 

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Теги: Бельгия, фото, школа, король, принцесса, вышиванка
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Источник: korrespondent.net

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