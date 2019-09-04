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Болгария не считает освобождением борьбу СССР с нацизмом

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Болгарские дипломаты отреагировали на выставку посольства РФ, приуроченную к 75-летию освобождения Восточной Европы.
МИД Болгарии выпустил заявление из-за российской выставки
МИД Болгарии выпустил заявление из-за российской выставки

Министерство иностранных дел Болгарии призвало посольство России отказаться от поддержки "сомнительного" исторического тезиса о том, что борьба СССР с нацистской Германией являлась освобождением Восточной Европы. Текст обращения опубликован 3 сентября на сайте внешнеполитического ведомства.

Таким образом болгарские дипломаты прокомментировала выставку 75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма, которая 9 сентября откроется в Российском культурном центре в Софии.

"Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что Советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах", - подчеркивается в заявлении МИД.

В ведомстве указали, что термин "освобождение" ставит в привилегированное положение "некоторые политические круги в Болгарии и является вмешательством во внутриполитические процессы" в стране.

"Долгосрочные последствия для Болгарии такие же, как и для других стран Восточной Европы, попадающих в зону влияния Советского Союза - 45 лет правления тоталитарного режима, основанного на большевистско-ленинской версии коммунистической идеологии", - подытожили в МИД.

Посольство России в Болгарии в ответ на заявление отметило, что экспозиция направлена на ознакомление болгарской общественности с архивами из российских фондохранилищ, многие из которых были недавно рассекречены.

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Ранее Германия призвала Россию вернуть культурные ценности, вывезенные с немецкой территории после Второй мировой войны.

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Теги: Россия, нацизм, СССР, Болгария, Вторая мировая война, МИД, посольство РФ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Духовный_скреп    04.09.2019, 07:30
Оценка:  +1
Духовный_скреп
От фашизма освободили,а потом погрузили Восточную Европу в сталинизм-ленинизм,отсталость и нищету.Кстати освобождала антигитлеровская коалиция,а не один ссср.
Rangol    04.09.2019, 07:12
Оценка:  -3
Rangol
Идёт к тому, что турки должны вернуться в рабство к Турции. Этим отменится многократное ее освобождение. Страны, которые не могли получить самостоятельно свои территории всегда останутся опущенцами. Пример тому Украина
VSHIVANKA    04.09.2019, 06:36
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ТВАРИ......
БЫСТРО ОНИ ЗАБЫЛИ КЕМ ФАШИСТЫ ТОПИЛИ ПЕЧИ В КОНЦЛАГЕРЯХ .....
ЛОсуЛАчка    04.09.2019, 07:14
Оценка:  +2
ЛОсуЛАчка
ТВАРИ ТЕБЯ РОДИЛИ ЧЕРЕЗ ЖOПУ )))))!!!
ЛОсуЛАчка    04.09.2019, 06:21
Оценка:  +1
ЛОсуЛАчка
пукинизм не пройдет!!!
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