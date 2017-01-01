В Канаде перевернулся поезд с химикатами, объявлена эвакуация

Власти, опасаясь взрыва вытекшего октана, объявили эвакуацию в радиусе двух километров.

На юге канадской провинции Альберта во вторник, 3 сентября, сошел с колеи поезд с ядовитыми химикатами. Об этом сообщает CBC News.

С пути вблизи городка Баронс сошел 21 вагон и локомотив. Три вагона, которые перевозили октан, дали течь, однако спасателям удалось оперативно остановить утечку.

Учитывая взрывоопасность октана, местные власти объявили эвакуацию населения в радиусе двух километров от места инцидента. Всего в эвакуацию попало шесть домов, а также соседние гольф курсы и кемпинг.

Кроме этого, на несколько часов было перекрыто движение по автомобильной дороге, проходящей рядом.

Спасатели полностью очистили местность от пролитых химических растворов, однако восстановить движение по железной дороге до сих пор не удалось.

Ранее сообщалось, что в Луганской области загорелся локомотив грузового поезда.

А в Румынии туристический поезд сошел с рельсов, пострадали 12 человек.

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