Иран готов вернуться к ядерной сделке
Заместитель главы иранского МИД Аббас Арагчи в среду, 4 сентября, заявил, что Тегеран вернется к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе при условии получения кредита в размере $15 млрд, сообщает агентство Fars.
Он также назвал сроки получения денег - четыре месяца.
"С нашей точки зрения, возвращение к полному исполнению ядерной сделки зависит от того, получим ли мы $15 млрд в течение четырех месяцев. В противном случае мы продолжим сокращение обязательств [по ядерной сделке]", - заявил Арагчи.
В начале июля Иран заявил, что начинает обогащать уран выше уровня в 3,67%, оговоренного ядерной сделкой.
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