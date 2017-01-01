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Иран готов вернуться к ядерной сделке

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В Министерстве иностранных дел страны назвали условие, при котором согласны вернуться к соблюдению СВПД.
Атомная станция в Иране
Атомная станция в Иране
Getty Images

Заместитель главы иранского МИД Аббас Арагчи в среду, 4 сентября, заявил, что Тегеран вернется к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе при условии получения кредита в размере $15 млрд, сообщает агентство Fars.

Он также назвал сроки получения денег - четыре месяца.

"С нашей точки зрения, возвращение к полному исполнению ядерной сделки зависит от того, получим ли мы $15 млрд в течение четырех месяцев. В противном случае мы продолжим сокращение обязательств [по ядерной сделке]", - заявил Арагчи.

Напомним, 8 мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
 
Позднее МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. 

В начале июля Иран заявил, что начинает обогащать уран выше уровня в 3,67%, оговоренного ядерной сделкой.

Также власти страны объявили, что через 60 дней перейдут к третьей фазе сокращения обязательств в рамках совместного всеобъемлющего плана действий, если европейские страны не найдут способ выполнить свою часть сделки.

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Теги: Иран, Ядерная программа Ирана, уран, ядерна програма, кредит
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Источник: korrespondent.net

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