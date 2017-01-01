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В Италии согласовали новое правительство

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Политический кризис в стране предотвращен, досрочных выборов не будет. Такое решение приняло большинство членов партии Движение пяти звезд.
Джузеппе Конте представит новое правительство
Джузеппе Конте представит новое правительство
Getty Images

Члены популистского Движения пяти звезд проголосовали за поддержку формирования правительства с Демократической партией, что позволит прекратить политический кризис в Италии. Об этом сообщает Ansa в среду, 4 сентября.

Десятки тысяч членов партии приняли участие в онлайн-голосовании, которое продолжалось в течение суток 2 сентября. В результате 79,3% высказались за формирование нового правительства, 20,7% были против.

Сегодня утром кандидат на должность премьер-министра Джузеппе Конте представит президенту Италии состав нового правительства. После этого, правительство примет присягу, вероятно, это произойдет в среду вечером или в четверг утром.

В новом правительстве не будет представителей правой партии Лига. Ее лидер и пока действующий глава МВД Маттео Сальвини уже запланировал серию митингов по всей Италии и призвал своих сторонников к большой демонстрации в Риме.

Ранее Джузеппе Конте подал в отставку и обвинил своего заместителя и министра внутренних дел Маттео Сальвини в безответственных и эгоистичных действиях. Заявив 8 августа о выходе из правящей коалиции, лидер правопопулистской Лиги Сальвини преследовал исключительно "личные интересы и интересы своей партии", уверен Конте.
 
Тем самым глава МВД подверг Италию серьезному риску, добавил итальянский премьер.
 
Маттео Сальвини 8 августа потребовал провести досрочные парламентские выборы. Он указал, что из-за разногласий между Лигой и Движением 5 звезд, усиливающихся в последние месяцы, в парламенте отсутствует правящее большинство.

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Теги: Италия, Выборы, правительство
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Источник: korrespondent.net

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