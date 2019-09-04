Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Словения предлагает "особый статус" Украины в ЕС

Комментариев: 4
Президент Словении предлагает Евросоюзу предоставить "особый статус" не только Турции, но и Украине.
Турция требует членство в ЕС, а не "особый статус"
Турция требует членство в ЕС, а не "особый статус"
Getty Images

Евросоюз должен предоставить Украине и Турции "особый статус", а также полноценное членство странам Западных Балкан. С таким заявлением выступил президент Словении Борут Пахор во время панельной дискуссии относительно будущего ЕС на 14-м Стратегический форум в Бледе, сообщает Anadolu.

В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал заявления президента Словении. По его словам, Турция хочет полноценное членство.

"Я не знаю, почему вы передумали. Вероятно, президент Франции Эммануэль Макрон повлиял на это. Но должен быть принцип преемственности государства, а также ЕС", - сказал он.

Чавушоглу предложил продолжение переговоров с ЕС о вступлении в блок. Он сказал, что Турция готова открыть новую главу в переговорах с ЕС, если вопрос будет касаться стандартов и обязательств.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС за последние пять лет предоставил Украине крупнейший за свою историю пакет различных мер поддержки.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, ЕС, Турция, Словения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Бувший_східняк    04.09.2019, 11:38
Оценка:  +3
Бувший_східняк
Особый статус может быть очередным шагом к полноценному членству.
tulchanin    04.09.2019, 12:02
Оценка:  0
tulchanin
Может, а может и не быть. Турция и Сербия уже 15 лет пытаются вступить, так что надо ждать.... мож хоть ваши дети доживут до вступления.
VSHIVANKA    04.09.2019, 11:37
Оценка:  -5
VSHIVANKA
ОСОБЫЙ СТАТУС , ЭТО ВРОДЕ КАК ЯЙЦА В СЕКСЕ ? НАПРЯМУЮ НЕ УЧАСТВУЮТ , НО РЯДОМ БОЛТАЮТСЯ ? )))))
ТОГДА СУГС !!!
WTFwlf    04.09.2019, 11:45
Оценка:  +2
WTFwlf
Ольгинский быдлобот постоянно тупо "шутит" над оккупированным Донбассом в реале, но типа приписывая это другим.
Дебилоид на зарплате российских оккупантов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь