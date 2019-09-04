Словения предлагает "особый статус" Украины в ЕС

Президент Словении предлагает Евросоюзу предоставить "особый статус" не только Турции, но и Украине.

Турция требует членство в ЕС, а не "особый статус" Getty Images

Евросоюз должен предоставить Украине и Турции "особый статус", а также полноценное членство странам Западных Балкан. С таким заявлением выступил президент Словении Борут Пахор во время панельной дискуссии относительно будущего ЕС на 14-м Стратегический форум в Бледе, сообщает Anadolu.

В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал заявления президента Словении. По его словам, Турция хочет полноценное членство.

"Я не знаю, почему вы передумали. Вероятно, президент Франции Эммануэль Макрон повлиял на это. Но должен быть принцип преемственности государства, а также ЕС", - сказал он.

Чавушоглу предложил продолжение переговоров с ЕС о вступлении в блок. Он сказал, что Турция готова открыть новую главу в переговорах с ЕС, если вопрос будет касаться стандартов и обязательств.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС за последние пять лет предоставил Украине крупнейший за свою историю пакет различных мер поддержки.

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