В Турции жестоко убили украинку

Тело 42-летней женщины нашли в Анталии.

В турецкой Анталии за трансформаторной будкой нашли тело 42-летней гражданки Украины. Об этом сообщает издание Yeni Alanya.

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Издание сообщает, что тело украинки нашли за трансформаторной будкой в одном из парков города.

Предварительно известно, что женщина познакомилась с гражданином Турции. Вместе в тот день они распивали спиртные напитки в том же парке. Через некоторое время новые знакомые уединились за трансформаторной будкой. После этого там же нашли ее тело.

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Есть предположения, что убитая занималась проституцией в Турции. Полиция уже задержала подозреваемого в убийстве. Дома у мужчины нашли украшения убитой. На данный момент продолжается следствие.

Напомним, в Германии жестоко убили украинскую заробитчанку. Заробитчанку убил владелец квартиры, которую она арендовала.

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