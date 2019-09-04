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В Турции жестоко убили украинку

Комментариев: 5
Тело 42-летней женщины нашли в Анталии.
Фото преступника
Фото преступника
yenialanya.com

В турецкой Анталии за трансформаторной будкой нашли тело 42-летней гражданки Украины. Об этом сообщает издание Yeni Alanya.

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Издание сообщает, что тело украинки нашли за трансформаторной будкой в одном из парков города.

Предварительно известно, что женщина познакомилась с гражданином Турции. Вместе в тот день они распивали спиртные напитки в том же парке. Через некоторое время новые знакомые уединились за трансформаторной будкой. После этого там же нашли ее тело.

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Есть предположения, что убитая занималась проституцией в Турции. Полиция уже задержала подозреваемого в убийстве. Дома у мужчины нашли украшения убитой. На данный момент продолжается следствие.

Напомним, в Германии жестоко убили украинскую заробитчанку. Заробитчанку убил владелец квартиры, которую она арендовала. 

 

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Теги: Турция, украинка, убийство, преступник
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Комментариев (7)
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trgvm1    04.09.2019, 14:44
Оценка:  +1
trgvm1
lf да можеть біть єто потому что кацапки уролоивіе и некрасивіе обосцанніе пьяніе в гомне в рашке лежат
ИИИИИИИИИИ    04.09.2019, 15:03
Оценка:  0
ИИИИИИИИИИ
Пока что здесь обоссаное и бухое только ты, удод. Даже не пойми какой мовой пишешь..
Антибес    04.09.2019, 14:43
Оценка:  -5
Антибес
"Через некоторое время новые знакомые уединились за трансформаторной будкой"...Похоже не сошлись в цене.Ведь проституцией нашим"панянкам"занимать ся не всегда безопасно даже в нашей охреНэньке,не говоря уже про другие страны...
WTF2wtf    04.09.2019, 14:48
Оценка:  +1
WTF2wtf
Шизоидный бот из раши опять гадит ...
Антибес    04.09.2019, 15:04
Оценка:  0
Антибес
Шизоидный бот,я вижу что ты гадишь из раши.Но зачем ты это делаешь? :-)
h_a_a_r_p    04.09.2019, 14:34
Оценка:  -4
h_a_a_r_p
я так и думал , хохлушки только этим и занимаются во всех странах , мужики чернорабочие , бабы проститутки
WTF2wtf    04.09.2019, 14:48
Оценка:  +2
WTF2wtf
российскому нацисту только так и положено "думать", быдло безголовое
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