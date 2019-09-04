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Оператор, снимающий велогонку, помог поймать наркоторговцев

Комментариев: 1
Случайное разоблачение наркоторговцев произошло в Испании.
В доме провели проверку
В доме провели проверку
Скриншот

В Испании во время съемки велегонки оператор заметил две плантации с коноплей на крыше одного из домов. Съемки проводились с вертолета.

Об этом сообщает издание Marca.

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Инцидент произошел в городе Игуалада, который входит в провинцию Барселона (Каталония).

Полицейские провели проверку, по результатам которой оказалось, что злоумышленники на крыше вырастили 40 кустов конопли. Подозреваемым грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что наркодельцы пытались провезти в гробах 300 кг марихуаны. Наркотики были обнаружены во время провелки катафалка с гробами на контрольно-пропускном пункте.

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Теги: Испания, наркоторговцы, крыша дома
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Комментариев (1)
Miha_89    04.09.2019, 17:31
Оценка:  0
Miha_89
Шпионы с них так себе
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