Оператор, снимающий велогонку, помог поймать наркоторговцев

Случайное разоблачение наркоторговцев произошло в Испании.

В Испании во время съемки велегонки оператор заметил две плантации с коноплей на крыше одного из домов. Съемки проводились с вертолета.

Об этом сообщает издание Marca.

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Инцидент произошел в городе Игуалада, который входит в провинцию Барселона (Каталония).

Полицейские провели проверку, по результатам которой оказалось, что злоумышленники на крыше вырастили 40 кустов конопли. Подозреваемым грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что наркодельцы пытались провезти в гробах 300 кг марихуаны. Наркотики были обнаружены во время провелки катафалка с гробами на контрольно-пропускном пункте.

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