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СМИ: в ЕС одобрили продление санкций против России

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Решение о продлении персональных ограничительных мер поддержал Комитет постоянных представителей ЕС.
Антироссийские санкции ЕС продлят на полгода
Антироссийские санкции ЕС продлят на полгода
AP

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) согласовал в среду, 4 сентября, решение о продлении индивидуальных санкций против России из-за конфликта с Украиной, сообщает Интерфакс со ссылкой на дипломатический источник в институтах ЕС.

"Послы согласовали вопрос", - сообщил собеседник агентства.

"Теперь должно последовать официальное решение Совета ЕС. Оно будет, очевидно, принято на следующей неделе по письменной процедуре. После публикации в Официальном журнале Евросоюза решение вступит в силу. Следите за нашими коммюнике", - сказал дипломат.

Напомним, 26 августа вступил в силу второй пакет санкций США в отношении России по делу об отравлении в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

 

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Теги: Россия, Украина, ЕС, санкции, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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