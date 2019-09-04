Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Граждане Украины задержаны в Польше по подозрению в терроризме

Комментариев: 0
В Варшаве по подозрению в терроризме задержаны трое граждан Украины. По данным полиции, задержанные опубликовали видео с угрозами теракта.
Украинцы якобы угрожали устроить теракт
Украинцы якобы угрожали устроить теракт
Policja.pl

Полиция Варшавы в среду, 4 сентября, задержала троих граждан Украины, которые угрожали устроить теракт во время торжеств по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Об этом сообщает местное издание Polsat News.

Задержанные - двое мужчин и женщина. Они опубликовали в интернете видео, в котором угрожали совершить теракт в Варшаве. Полиция задержала всех троих по месту жительства.

О каком именно теракте шла речь, полиция не сообщает, но известно, что в их доме обнаружили и изъяли оружие, но не огнестрельное.

Как сообщалось, в Польше проходят мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Дональд Трамп должен был сам отправиться в Польшу, однако отменил визит в связи с приближением к американской территории мощного урагана Дориан. Планировалось, что в Польше Трамп встретится с президентом Украины Зеленским и политики подпишут ряд документов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Польша, Терроризм, украинцы, Варшава
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь