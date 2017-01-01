Британия потратит еще 2 млрд фунтов на Brexit

Страна готовится к выходу из Евросоюза без договора. Выделенные деньги должны пойти на развитие необходимой инфраструктуры.

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид объявил о выделении дополнительных 2 миллиардов фунтов ($2,44 млрд) на реализацию Brexit. Об этом сообщает Express в среду, 4 сентября.

"В течение моих первых нескольких дней в качестве канцлера я предоставил 2,1 млрд фунтов дополнительного финансирования для Brexit и подготовки к выходу без соглашения, и сегодня я могу объявить, что мы предоставляем еще 2 млрд фунтов для реализации Brexit в следующем году," - сказал Джавид.

Он заявляет, что это означает больше сотрудников пограничной службы и улучшенную транспортную инфраструктуру в британских портах.

Напомним, ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент Британии выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения.

Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение.

Премьер-министр настаивает, что Британия покинет ЕС до 31 октября с соглашением или без.

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