В российской части Арктики вместе с ледником исчезла полярная станция

На острове Ушакова с помощью аэронаблюдения зафиксировали исчезновение заброшенной полярной станции.

Здания полярной станции, ранее располагавшаяся на острове Ушакова в Северном Ледовитом океане, исчезли вместе с фрагментом ледника, на котором они располагались.

Об этом российскому агентству ТАСС в среду сообщила руководитель комплексной экспедиции “Архипелаги Арктики-2019: Северная Земля” Мария Гаврило с борта научно-экспедиционного судна “Профессор Молчанов”.

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“На острове Ушакова с помощью аэронаблюдения зафиксировали исчезновение бывшей полярной станции, находившейся на склоне ледникового купола. Весь комплекс строений откололся вместе с айсбергом, оставив на краю ледника только груду ржавых бочек. Вместе со станцией исчезла и небольшая колония морских птиц — моевок и белых чаек, которые обосновались на брошенных строениях после закрытия”, — сообщила Гаврило.

Экспедиция обследовала остров дистанционно, не высаживаясь на него. Кроме исчезновения бывшей полярной станции исследователи заметили около 200 моржей.

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Кроме острова Ушакова специалисты обследовали 10 береговых точек, на восемь из которых они высаживались. Специалисты отбирали образцы наземных и прибрежных беспозвоночных, собирали данные о птицах и животных различных островов, а также проводили гидробиологические и океанографические работы.

Как сообщалось 27 августа, после таяния ледников в Арктике обнаружили новые острова.

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