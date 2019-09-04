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В российской части Арктики вместе с ледником исчезла полярная станция

Комментариев: 1
На острове Ушакова с помощью аэронаблюдения зафиксировали исчезновение заброшенной полярной станции.
Заброшенная станция на острове Ушакова до исчезновения
Заброшенная станция на острове Ушакова до исчезновения
sea.com.

Здания полярной станции, ранее располагавшаяся на острове Ушакова в Северном Ледовитом океане, исчезли вместе с фрагментом ледника, на котором они располагались.

Об этом российскому агентству ТАСС в среду сообщила руководитель комплексной экспедиции “Архипелаги Арктики-2019: Северная Земля” Мария Гаврило с борта научно-экспедиционного судна “Профессор Молчанов”.

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“На острове Ушакова с помощью аэронаблюдения зафиксировали исчезновение бывшей полярной станции, находившейся на склоне ледникового купола. Весь комплекс строений откололся вместе с айсбергом, оставив на краю ледника только груду ржавых бочек. Вместе со станцией исчезла и небольшая колония морских птиц — моевок и белых чаек, которые обосновались на брошенных строениях после закрытия”, — сообщила Гаврило.

Экспедиция обследовала остров дистанционно, не высаживаясь на него. Кроме исчезновения бывшей полярной станции исследователи заметили около 200 моржей.

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Кроме острова Ушакова специалисты обследовали 10 береговых точек, на восемь из которых они высаживались. Специалисты отбирали образцы наземных и прибрежных беспозвоночных, собирали данные о птицах и животных различных островов, а также проводили гидробиологические и океанографические работы.

Как сообщалось 27 августа, после таяния ледников в Арктике обнаружили новые острова.

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Теги: Арктика, потепление, Россия
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    04.09.2019, 19:29
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Даже там пи...здить научились.
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