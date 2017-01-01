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Минфин США расширил санкции против Ирана

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С помощью выявленной транспортной сети Иран за год экспортировал нефть на сотни миллионов долларов.
Министр финансов США Стивен Мнучин утвердил новые санкции в отношении Ирана
Министр финансов США Стивен Мнучин утвердил новые санкции в отношении Ирана

Власти США расширили список санкций по Ирану, внеся в него более 20 физических и юридических лиц, а также ряд танкеров. Об этом сообщается на сайте ведомства в среду, 4 сентября.

"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США приняло меры против крупной транспортной сети, которая оказывает финансовую поддержку Корпусу стражей Исламской революции и террористам Хезболлы", – говорится в сообщении.

Утверждается, что с помощью этой транспортной сети иранская сторона за год экспортировала нефть на сотни миллионов долларов.

"Действия казначейства против этой сети ясно показывают, что те, кто покупает иранскую нефть, непосредственно поддерживают боевиков Ирана и террористическую силу – Корпус стражей исламской революции", – заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Санкции введены против 16 юридических лиц и 10 физических лиц, в том числе граждан Ирана, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов и Ливана. Также под санкции подпали 11 нефтяных танкеров.

Накануне стало известно, что США ввели санкции против организаций, участвующих в космической программе Ирана.

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Теги: нефть, США, Иран, санкции
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Источник: korrespondent.net

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