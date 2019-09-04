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США прокомментировали предложение Макрона по Ирану

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США изучают предложение президента Франции о кредитной линии Ирану для сохранения ядерной сделки.
Трамп и Макрон на G7
Трамп и Макрон на G7

Соединенные Штаты пока изучают предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о выделении Ирану кредитной линии на $15 млрд для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. Об этом заявил в среду, 4 сентября, постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондлэнд на брифинге в Брюсселе.

"Что касается инициативы Макрона по кредиту для Ирана, правительство США изучает это. Вопрос кредитной линии изучается, и на данный момент никаких других комментариев нет", - подчеркнул он. В то же время Сондлэнд отметил, что "политика США в отношении Ирана заключается в поддержании максимального давления на Тегеран".

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон на полях саммита G7 представил президенту США Дональду Трампу свой план по возвращению Ирана к соблюдению ядерной сделки. Макрон предложил разрешить Ирану в течение ограниченного периода времени продавать нефть.

По словам одного из них, французский президент хочет пойти на уступки Ирану, чтобы тот помог снизить напряженность в Персидском заливе, а также вернулся к переговорам по поводу региональных проблем и плана на период после 2025 года, когда истечет срок действия СВПД.

 

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Теги: нефть, США, Иран, Ядерная программа Ирана, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
WTF2wtf    04.09.2019, 21:10
Оценка:  0
WTF2wtf
Так вроде сегодня писали, что Иран изменил свое решение и уже отказался от этого предложения французов?
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