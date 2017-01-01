В Турции произошло землетрясение

Серия подземных толчков, самый мощный - 4,5 балла - произошла в среду, 4 сентября, в Турции.



На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщает пресс-служба Управления по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

"Толчки силой 3,8, 4,5 и 3,8 были зафиксированы 4 августа во Средиземноморском регионе по времени соответственно в 03.51, 04.01, 05.12", - говорится в сообщении.

О разрушениях и пострадавших в результате землетрясения не сообщается.

Напомним, в августеу побережья Индонезии произошло мощное землетрясение. В результате один человек погиб и четверо пострадали.

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