Экс-первую леди Гондураса приговорили к 58 годам тюрьмы

Роса Элена Бонилья де Лобо была признана виновной в незаконном присвоении имущества и мошенничестве.



Верховный суд Гондураса приговорил бывшую первую леди страны Росу Элену Бонилью де Лобо к 58 годам тюремного заключения за незаконное присвоение имущества и мошенничество, сообщает

Верховный суд Гондураса приговорил бывшую первую леди страны Росу Элену Бонилью де Лобо к 58 годам тюремного заключения за незаконное присвоение имущества и мошенничество, сообщает El Diario

В частности, суд назначил Бонилье 10 лет заключения и еще 48 – по восьми эпизодам мошенничества. Ей предстоит выплатить в полном размере стоимость присвоенного имущества и штраф в размере 10%. Имущество осужденной будет конфисковано.







Кроме того, при помощи мошеннических действий она присвоила 16 млн лемпир (650 тысяч долларов) государственных средств, выделенных на социальные нужды.



Сестра президента Гондураса погибла при крушении вертолета



Напомним, ранее в США Супругу бывшего президента Гондураса Пепе Лобо уличили в переводе на свой счет более 12 млн гондурасских лемпир (510 тысяч долларов) за четыре дня до окончания президентства своего мужа. С 2011 по 2015 годы Бонилья выписала на счета подставных лиц 70 чеков на общую сумму суммой в 94 млн лемпир (3 млн 845 тысяч долларов).Кроме того, при помощи мошеннических действий она присвоила 16 млн лемпир (650 тысяч долларов) государственных средств, выделенных на социальные нужды.Напомним, ранее в США задержали брата президента Гондураса Хуана Антонио Эрнандеса. Его подозревают в наркоторговле в США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet