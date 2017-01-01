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Китай и США договорились возобновить переговоры

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Переговоры состоятся в начале октября в Вашингтоне. До этого момента страны будут поддерживать контакты.
США и Китай возобновляют торговые переговоры
США и Китай возобновляют торговые переговоры

Китай и США договорились о возобновлении переговоров по существующим между ними торговым проблемам в начале октября в Вашингтоне, сообщает министерство коммерции КНР в четверг, 5 сентября.
 
"Стороны согласились провести 13-й раунд китайско-американских консультаций на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам в начале октября в Вашингтоне", – говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
 
Консультации на рабочем уровне начнутся в середине сентября.
 
Напомним, переговоры по торговым разногласиям были приостановлены на фоне обострения "тарифной войны" между двумя странами, начатой президентом США Дональдом Трампом.

23 августа Трамп заявил, что с начала осени пошлины на китайские товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов увеличатся с 10 до 15%, а с 1 октября пошлины на товары общей стоимостью 250 миллиардов долларов вырастут с 25 до 30%.

Все это он объяснил решением Китая ввести пошлины на ввоз американских товаров на общую сумму 75 миллиардов долларов.

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Теги: США, Китай, переговоры, Торговая война
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Источник: korrespondent.net

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