Иран объявил о третьем этапе сокращения ядерных обязательств

С 6 сентября Исламская Республика перейдет к третьему этапу сокращения обязательств по ядерной сделке.



Иран с пятницы, 6 сентября, возобновит научно-исследовательскую деятельность по разработке центрифуг для обогащения урана. Об этом заявил президент Хасан Рухани, передает

Иран с пятницы, 6 сентября, возобновит научно-исследовательскую деятельность по разработке центрифуг для обогащения урана. Об этом заявил президент Хасан Рухани, передает Reuters

По его словам, Тегеран начинает третий этап сокращения своих ядерных обязательств. "Мы станем свидетелями исследований и разработок различных видов центрифуг, а также всего, что необходимо для ускоренного обогащения урана", – сказал Рухани.



Иранский лидер заверил, что вся деятельность будет носить мирный характер и проводиться под контролем МАГАТЭ.



Договор СВПД по Ирану заключен летом 2015 года между Тегераном и шестеркой посредников – Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией. В начале мая 2018 года Трамп объявил о выходе США из сделки и возобновлении антииранских санкций.

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