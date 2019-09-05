Пассажир самолета EasyJet заменил пилота

Пилот авиакомпании не вышел на работу, из-за чего рейс откладывался на неопределенное время. Тогда один из пассажиров предложил свои услуги.

Пассажир самолета британской авиакомпании EasyJet, который должен был вылететь из Манчестера в испанский город Аликанте, заменил пилота, который не вышел на работу.

Об этом в среду, 4 сентября, сообщает Manchester Evening News.

Отмечается, что пассажир Майкл Брэдли, который находился в отпуске и на этом рейсе собирался вылететь в Испанию, предложил свои услуги после того, как выяснилось, что пилот самолета не вышел на работу.

Пассажиров оповестили о том, что рейс задерживается на неопределенный срок уже после того, как они прошли регистрацию. Чтобы не ждать в аэропорту несколько часов до подачи резервного борта, Брэдли, который летел с женой и ребенком, предложил авиакомпании свои услуги.

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Он позвонил на горячую линию EasyJet и сообщил, что он работает пилотом и готов сесть за штурвал самолета. Администрация авиакомпании перезвонила ему менее чем через минуту и согласилась на его предложение.

В EasyJet рассказали, что Брэдли был допущен к полету после тщательной проверки. У него, как уточнили в компании, были при себе паспорт и лицензия пилота. Представитель авиаперевозчика отметил, что Брэдли, в частности, разрешили лететь, так как до этого у него было четыре выходных.

В авиакомпании заявили, что этот случай стал исключительным и поблагодарили Брэдли за помощь.

Как ранее сообщалось, в Шотландии арестовали двух пьяных пилотов. Оба пилота не прошли положенное перед полетом тестирование на наличие алкоголя.

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