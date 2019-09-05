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Пассажир самолета EasyJet заменил пилота

Комментариев: 3
Пилот авиакомпании не вышел на работу, из-за чего рейс откладывался на неопределенное время. Тогда один из пассажиров предложил свои услуги.
Майкл Брэдли объявляет пассажирам, что он будет управлять самолетом
Майкл Брэдли объявляет пассажирам, что он будет управлять самолетом
manchestereveningnews.co.uk

Пассажир самолета британской авиакомпании EasyJet, который должен был вылететь из Манчестера в испанский город Аликанте, заменил пилота, который не вышел на работу.

Об этом в среду, 4 сентября, сообщает Manchester Evening News.

Отмечается, что пассажир Майкл Брэдли, который находился в отпуске и на этом рейсе собирался вылететь в Испанию, предложил свои услуги после того, как выяснилось, что пилот самолета не вышел на работу.

Пассажиров оповестили о том, что рейс задерживается на неопределенный срок уже после того, как они прошли регистрацию. Чтобы не ждать в аэропорту несколько часов до подачи резервного борта, Брэдли, который летел с женой и ребенком, предложил авиакомпании свои услуги.

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Он позвонил на горячую линию EasyJet и сообщил, что он работает пилотом и готов сесть за штурвал самолета. Администрация авиакомпании перезвонила ему менее чем через минуту и согласилась на его предложение.

В EasyJet рассказали, что Брэдли был допущен к полету после тщательной проверки. У него, как уточнили в компании, были при себе паспорт и лицензия пилота. Представитель авиаперевозчика отметил, что Брэдли, в частности, разрешили лететь, так как до этого у него было четыре выходных.

В авиакомпании заявили, что этот случай стал исключительным и поблагодарили Брэдли за помощь.

Как ранее сообщалось, в Шотландии арестовали двух пьяных пилотов. Оба пилота не прошли положенное перед полетом тестирование на наличие алкоголя. 

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Теги: самолет, курьез, пилот, Великобритания, авиакомпании
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Комментариев (3)
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СтальнаяКрыса    05.09.2019, 09:11
Оценка:  +2
СтальнаяКрыса
Нормально. И сколько этому пилоту потом заплатили? Хотя он даже без оплаты получал выгоду, ждать следующего самолёта не пришлось долго, а после прохождения осмотра ничего нормального не купишь и ждать несколько часов не хочется.
Woodbrother    05.09.2019, 09:45
Оценка:  -2
Woodbrother
А вдруг он маньяк, и специально убил штатного пилота ?
h_a_a_r_p    05.09.2019, 10:17
Оценка:  +2
h_a_a_r_p
Галутина , прекрати , на тебя и маньяк не позарится
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