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В Японии поезд столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов

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Головной вагон поезда перевернулся, над местом поднимаются черные клубы дыма. Десятки людей пострадали.
В Японии поезд столкнулся с грузовиком
В Японии поезд столкнулся с грузовиком
kyodonews.jp

В четверг, 5 сентября, в японском городе Иокогама вблизи Токио пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Пострадали по меньшей мере 30 пассажиров, сообщает Kyodo.

Инцидент произошел на одном из железнодорожных переездов. После столкновения с грузовиком пассажирский поезд сошел с рельсов.

Головной вагон поезда получил серьезные повреждения, над местом происшествия поднимаются черные клубы дыма.

На месте работают спасатели. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Напомним, накануне в Канаде перевернулся поезд с химикатами, была объявлена эвакуация.

А в Румынии туристический поезд сошел с рельсов, пострадали 12 человек.

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Теги: ДТП, Япония, Поезд, авария, грузовик
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Источник: korrespondent.net

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