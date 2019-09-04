В интернет "слили" 419 миллионов номеров пользователей Facebook

Администрация соцсети считает, что база собиралась с помощью функции поиска пользователя по номеру телефона, отключенной в апреле 2018 года.

В свободном доступе оказались миллионы записей о номерах, привязанных к аккаунтам соцсети

В интернете появилась база данных с несколькими сотнями миллионов телефонных номеров пользователей Facebook. Об этом в среду, 4 сентября, сообщило издание TechCrunch.

Отмечается, что более 419 млн записей о номерах, привязанных к аккаунтам соцсети, и ID этих аккаунтов оказались в свободном доступе, из них 133 млн записей номеров жителей США, 50 млн записей жителей Вьетнама, еще 18 млн - Великобритании. В некоторых записях были имена пользователей.

В TechCrunch предположили, что сведения могли облегчить отправку спама владельцам телефонов и учетных записей.

В свою очередь, в Facebook считают, что база собиралась с помощью функции поиска пользователя по номеру телефона, отключенной в апреле 2018 года.

Основатель компании Марк Цукерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и принес извинения за утечку данных.

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