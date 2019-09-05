Задержанных в Варшаве украинских "террористов" отпустили
Варшавская полиция отпустила трех украинцев - двух мужчин и одну женщину, которые угрожали совершить теракт в Польше.
Об этом сообщает “Польское радио“.
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“Мы отнеслись к этому видео серьезно. Очень быстро был установлен адрес, по которому эти люди проживают, и перед их квартирой появились полицейские вместе с антитеррористической группой. Впоследствии выяснилось, что оружие, которое они показали на видео, не было настоящим“, - сказал представитель Главного коменданта полиции Мариуш Цярка.
Полиция не выдвинула им обвинений и освободила, поскольку украинцы признались, что это была лишь неудачная шутка.
Как сообщалось, 4 сентября полиция Варшавы задержала троих граждан Украины, которые якобы угрожали устроить теракт во время торжеств по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
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