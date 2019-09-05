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МИД выразил протест из-за высказываний о Крыме одного из руководителей Боснии и Герцеговины

Комментариев: 3
Милорад Додик, занимающий один из высочайших постов в Боснии, назвал Крым "российским".
Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик
Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик
wikipedia.org

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи со словами члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о том, что Крым якобы принадлежит России. Об этом сообщает официальный сайт министерства.  

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Как указано в заявлении украинского МИДа, недопустимое высказывание боснийский политик озвучил в ходе интервью изданию “Русский репортер“. Украинские дипломаты заявили, что спорное заявление Додика официальный Киев трактует как выражение личного мнения отдельного человека.

МИД Украины ценит официальную позицию коллегиального Президиума Боснии и Герцеговины касательно поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины, - отметили в министерстве.

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Поскольку в своем скандальном интервью Додик также заявил о планах побывать в Крыму, МИД Украины официально напомнил, что любые поездки иностранных должностных лиц на оккупированный россиянами полуостров без предварительного согласования с украинской стороной нарушают нормы международного права.

В связи с указанными заявлениями Милорада Додика Украина направила в МИД Боснии и Герцеговины ноту протеста.

Напомним, Украина выразила протест венгерскому дипломату из-за слов о Донбассе. Тот заявил, что в Украине “кризис гражданской войны“.

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Теги: МИД, Босния и Герцеговина, Крым, нота протеста
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Комментариев (4)
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Бигсэм    05.09.2019, 12:13
Оценка:  0
Бигсэм
А кому принадлежит Крым? Может, спросить у крымчан?
ВыВсеВрети    05.09.2019, 12:24
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
а там есть у кого спрашивать?!...))))))
там только уззкие с Кавказа!!!...)))))))))
Антибес    05.09.2019, 11:50
Оценка:  +1
Антибес
А что он не так сказал?Полоумный турчинов со своими подельниками сдали Крым без единого оборонительного боя.Возможно за бабло,или другой профит.А возможно и просто по личной просьбе Путина,чтобы он за это разрешил пять лет чинить беспредел и геноцид в Украине,обыгрывая постоянно карту про"войну с Ро
Антибес    05.09.2019, 11:51
Оценка:  +1
Антибес
ссией и постоянно имея возможность прикрывать этой"войной"все свои злодеяния против Украины...
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