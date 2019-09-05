МИД выразил протест из-за высказываний о Крыме одного из руководителей Боснии и Герцеговины

Милорад Додик, занимающий один из высочайших постов в Боснии, назвал Крым "российским".

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи со словами члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о том, что Крым якобы принадлежит России. Об этом сообщает официальный сайт министерства.

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Как указано в заявлении украинского МИДа, недопустимое высказывание боснийский политик озвучил в ходе интервью изданию “Русский репортер“. Украинские дипломаты заявили, что спорное заявление Додика официальный Киев трактует как выражение личного мнения отдельного человека.

МИД Украины ценит официальную позицию коллегиального Президиума Боснии и Герцеговины касательно поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины, - отметили в министерстве.

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Поскольку в своем скандальном интервью Додик также заявил о планах побывать в Крыму, МИД Украины официально напомнил, что любые поездки иностранных должностных лиц на оккупированный россиянами полуостров без предварительного согласования с украинской стороной нарушают нормы международного права.

В связи с указанными заявлениями Милорада Додика Украина направила в МИД Боснии и Герцеговины ноту протеста.

Напомним, Украина выразила протест венгерскому дипломату из-за слов о Донбассе. Тот заявил, что в Украине “кризис гражданской войны“.

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