Путин: Россия произведет запрещенные прежде ракеты

Российский президент пообещал только создать, но не размещать ранее запрещенные ракеты.

Россия не будет первой размещать запрещенные прежде ДРСМД ракеты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума в четверг, 5 сентября.

"Мы уже публично сказали о том, что не будем размещать, после того как американца испытали такую ракету. Мы не будем ее размещать - а мы произведем такие же ракеты, разумеется, - в тех регионах, где не появятся ракетные системы американского производства подобного класса наземного базирования", - сказал Путин.

По его словам, заявление главы Пентагона о том, что США готовы разместить такие ракеты в Японии и Южной Корее, "не радует" Россию.

"Если они [ракеты США] будут размещены в Японии или Южной Корее, мы понимаем, что это будет сделано под предлогом купирования угроз со стороны Северной Кореи, но и для нас это создает определенные и существенные проблемы", - сказал Путин. "Потому что, скорее всего, эти ракетные системы будут перекрывать значительную часть российской территории, в том числе на Дальнем Востоке", - подчеркнул президент РФ.

Он отметил, что выход США из ДРСМД является контрпродуктивным шагом, разрушает систему международной безопасности и контроля над вооружениями.

Путин также рассказал, что предлагал Трампу купить у России новое гиперзвуковое оружие, но США заявляют, что сами планируют произвести аналог.

Напомним, США официально покинули договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в начале августа, обвинив Москву в нарушении договора и разработке запрещенного типа ракет. После чего США испытали первую ракету наземного базирования с досягаемости более 500 километров.

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