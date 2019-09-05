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На учениях Кавказ-2020 Россия отрепетирует вторжение в Украину

Комментариев: 12
Главное управление разведки предупреждает о непрекращающейся концентрации российских войск вдоль украинской границы.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий
Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий
patrioty.org.ua

В ходе военных учений “Кавказ 2020“ Россия проведет репетицию вторжения в Украину. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью “Укринформу“.

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По словам разведчика, в настоящее время возможность полномасштабного военного вторжения со стороны России остается одной из главных угроз для суверенитета и безопасности Украины. Особую тревогу вызывает непрекращающаяся концентрация российских войск вблизи от украинской границы.

Сейчас нам угрожают соединения 3-й, 144-й и 150-й мотострелковых дивизий, дислоцированных рядом с Украиной. При этом идет активное формирование 8-й армии на юге России, откуда и может быть нанесен удар в украинском направлении.

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Как отметил Скибицкий, существующие в РФ задачи по развертыванию новых соединений на юго-западе страны, планируется завершить в конце 2019 - начале 2020 года. После этого в рамках учений “Кавказ-2020“ начнется отработка методов применения новых формирований против Украины.

Напомним, новый министр обороны Украины озвучил свои главные приоритеты на посту. В первую очередь он займется борьбой с коррупцией, улучшением качества жизни солдат и внедрением стандартов НАТО.

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Теги: учения, Россия, война
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Комментариев (15)
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Бигсэм    05.09.2019, 15:27
Оценка:  +1
Бигсэм
А с каким серьезным выражением несут этот бред - как говорил покойный генерал Лебедь - с лицом задумчивой гири.
нестор_    05.09.2019, 15:26
Оценка:  +2
нестор_
Нужно уже репетировать со стороны Европы,со стороны донбаса нет смысла
Бигсэм    05.09.2019, 15:19
Оценка:  -1
Бигсэм
Наша песня хороша, начинай сначала. Любопытно только, вторжение произойдет со стороны Кавказа? Не стало бы более рациональным решением для России начать вторжение со стороны Урала?
WTF2wtf    05.09.2019, 15:21
Оценка:  -2
WTF2wtf
Одна методичка на всех или просто не устал по аккаунтам скакать?
VSHIVANKA    05.09.2019, 15:17
Оценка:  0
VSHIVANKA
А МАЙДАУНЫ ВСЕ ЖДУТ - НЕ ДОЖДУТСЯ , КОГДА ЖЕ РОССИЯ НА НИХ НАПАДЕТ....
ШЕСТОЙ ГОД УЖЕ ФАНТАЗИРУЮТ, КАК РОССИЯ ИХ ИМЕТЬ БУДЕТ, СКОЛЬКО РАЗ И В КАКИЕ МЕСТА , А РОССИЯ ТАК И НЕ ИДЕТ......))))
# ДЕБИЛЫБЛЯДЬ.....))))
WTF2wtf    05.09.2019, 15:21
Оценка:  -2
WTF2wtf
Штатный быдляк ольгинский,
а ты какой-то "майдаун"???

Россия оккупировала украинские регионы Крым и Донбасс еще в 2014-м.
Катилин    05.09.2019, 15:24
Оценка:  +1
Катилин
В Крыму был Референдум, мало того вполне реальные люди в нём участвовали. Это воля Крыма - нефиг было нацистскую вакханалию в стране устраивать, держим в уме Одессу и т.д.
Шкиряк_и_Зорян    05.09.2019, 15:10
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Надо полагать, вторжение будет осуществляться в горные районы Украины?
WTF2wtf    05.09.2019, 15:11
Оценка:  -1
WTF2wtf
Так уже было, в Крыму
WTF2wtf    05.09.2019, 15:14
Оценка:  -1
WTF2wtf
Для Донбасса ваших кроме Ростовской области и в той же Чечне готовили ... и ничего
VSHIVANKA    05.09.2019, 15:19
Оценка:  -1
VSHIVANKA
НЕСОМНЕННО , ЧЕРЕЗ РУМЫНИЮ И ВЕНГРИЮ.....))))
WTF2wtf    05.09.2019, 15:22
Оценка:  -1
WTF2wtf
почему не со стороны Ростовской области, как в 2014-м на Донбасс?
WTF2wtf    05.09.2019, 15:02
Оценка:  -2
WTF2wtf
В 2014 они на практике в реале это отработали уже
Катилин    05.09.2019, 14:59
Оценка:  +1
Катилин
Учения Кавказ подразумевают работу в горной местности, они со стороны Карпат будут атаковать? Что за ерунда?))) С другой стороны, доблестные украинские воины бьют орды вторгающихся русских уже 5 лет, опыт есть - не страшно. Правда опытный полководец скоро сядет... Это минус=))
WTF2wtf    05.09.2019, 15:03
Оценка:  -1
WTF2wtf
В этой путиснкой войне нет ничего смешного, даже если россия ведет ее не в полном масштабе
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