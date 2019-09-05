На учениях Кавказ-2020 Россия отрепетирует вторжение в Украину

Главное управление разведки предупреждает о непрекращающейся концентрации российских войск вдоль украинской границы.

В ходе военных учений “Кавказ 2020“ Россия проведет репетицию вторжения в Украину. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью “Укринформу“.

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По словам разведчика, в настоящее время возможность полномасштабного военного вторжения со стороны России остается одной из главных угроз для суверенитета и безопасности Украины. Особую тревогу вызывает непрекращающаяся концентрация российских войск вблизи от украинской границы.

Сейчас нам угрожают соединения 3-й, 144-й и 150-й мотострелковых дивизий, дислоцированных рядом с Украиной. При этом идет активное формирование 8-й армии на юге России, откуда и может быть нанесен удар в украинском направлении.

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Как отметил Скибицкий, существующие в РФ задачи по развертыванию новых соединений на юго-западе страны, планируется завершить в конце 2019 - начале 2020 года. После этого в рамках учений “Кавказ-2020“ начнется отработка методов применения новых формирований против Украины.

Напомним, новый министр обороны Украины озвучил свои главные приоритеты на посту. В первую очередь он займется борьбой с коррупцией, улучшением качества жизни солдат и внедрением стандартов НАТО.

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