Путин предостерег Зеленского от "преследования" Медведчука

Президент РФ назвал возможное "преследование большой ошибкой".

Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме предостерег президента Украины Владимира Зеленского от возможного “преследования“ главы ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Возможное “преследование“ президент РФ назвал “большой ошибкой“.

Об этом сообщает Лента.ру.

Читай также: Путин: Россия произведет запрещенные прежде ракеты

“Если сегодняшняя власть начнет преследование оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится… Было бы странно, если бы началось какое-то закручивание гаек… Они не бегают по площадям, не требуют невозможного, они работают в рамках Конституции Украины, в рамках действующего закона. И на мой взгляд, было бы большой ошибкой, если бы предпринимались попытки мешать реализации их конституционных прав“ – заявил Владимир Путин.

Читай также: Обмен заключенными между Россией и Украиной будет масштабным - Путин

Также президент РФ прокомментировал информацию об иностранном финансировании партии ОПЗЖ. По словам Путина, он не слышал такого заявления Зеленского. В случае, если такое заявление было, то “действующие на сегодня власти в Киеве рискуют на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице прежнего президента, бывшего президента господина Порошенко“.

Ранее сообщалось о том, что заключенных и пленных могут обменять в субботу. В Кремле тогда официально отказались комментировать новую дату обмена.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.