Брат Бориса Джонсона ушел с постов министра и депутата из-за Brexit

В последние недели Джон Джонсон разрывался между преданностью семье и национальными интересами.

Джон Джонсон был министром по делам университетов и науки, а также членом парламента

Младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона – Джо – объявил об отставке с поста министра по делам университетов и науки и уходе из парламента из-за политических разногласий с ним. Об этом Джо Джонсон написал в Twitter в четверг, 5 сентября.

"Это было честью – на протяжении девяти лет представлять Орпингтон и работать министром при трех премьерах. В последние недели я разрывался между преданностью семье и национальными интересами. Это неразрешимый конфликт, так что настало время другим занять мои посты депутата и министра", – написал брат премьера.

Известно, что Джо Джонсон поддерживает проведение второго референдума о Brexit с включением в бюллетень варианта "остаться в ЕС".

"Премьер-министр и как политик, и как брат понимает, что Джо было нелегко", – прокомментировал журналистам новость представитель офиса премьера.

Отметив, что Джо Джонсон был "прекрасным, талантливым министром и отличным депутатом", представитель канцелярии сказал, что премьер хотел бы поблагодарить Джо Джонсона за все, что тот сделал.

Накануне премьер Великобритании Борис Джонсон призвал провести досрочные выборы в парламент 15 октября. Заявление прозвучало после того, как Палата общин приняла законопроект, запрещающий Brexit 31 октября в случае отсутствия сделки с ЕС.

Позже парламент Великобритании проголосовал против досрочных выборов.

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