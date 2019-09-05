Путин: По 2 заключенным у нас особая позиция
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал вопрос освобождения двух заключенных - Станислава Клыха и Николая Карплюка. По словам президента РФ, “этот вопрос является сложным“.
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“Вы знаете: у нас особая позиция. Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении. В ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях“, - заявил Путин.
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Ранее сообщалось о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной будет масштабным. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
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