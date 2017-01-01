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МН17: нидерландские следователи прокомментировали освобождение Цемаха

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Следователи говорят, что теперь поговорить с Владимиром Цемахом будет сложно, но при этом не могут комментировать решение украинского суда.
Нидерландские следователи отреагировали на решение киевского суда освободить Цемаха
Нидерландские следователи отреагировали на решение киевского суда освободить Цемаха
facebook.com/eugene.krapyvin

Международная Совместная следственная группа (JIT), которая занимается расследованием дела MH17, заявила, что теперь будет сложно поговорить с бывшим сепаратистом из "ДНР" Владимиром Цемахом, которого освободил из-под стражи украинский суд, Об этом сообщает Радио Свобода в четверг, 5 сентября.

Следователи заявили, что Цемах является "интересным для следствия человеком".

"Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно. Хотелось бы, что он оставался в Украине, чтобы мы могли с ним поговорить", - сказала пресс-секретарь JIT Брехтье ван де Мосдейк.

Комментируя решение суда, она добавила, что "это решение Украины, решение украинского суда, поэтому я не могу его комментировать".

"Это не значит, что расследование дела MH17 будет остановлено, оно будет продолжаться. Но нам жаль, если мы не сможем с ним поговорить", - отметила пресс-секретарь.

Брехтье ван де Мосдейк отказалась ответить на вопрос о том, пытались следователи JIT допросить Цемах после того, как его на оккупированной части Донбасса задержали украинские спецслужбы.

Как сообщалось, сегодня Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи бывшего командира ПВО Владимира Цемаха, который может быть причастен к сбитию пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года.

Позже прокурор заявил, что отпущенный свидетель по делу МН17 Цемах вернется в "ДНР".

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Теги: Нидерланды, следователь, ДНР, сбитый боинг
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Источник: korrespondent.net

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