Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В России на аэродроме разбился вертолет

Комментариев: 1
Вертолет перевернулся при взлете и загорелся, члены экипажа спаслись. Причиной аварии считают разрушение одной из стоек шасси.

На эродроме в Саратовской области России при взлете разбился военный вертолет Ми-8, сообщает Минобороны РФ в четверг, 5 сентября.

"5 сентября 2019 года в Саратовской области при совершении разгона по взлетно-посадочной полосе для совершения планового полета произошло опрокидывание вертолета Ми-8. Экипаж вертолета сумел безопасно покинуть машину и не пострадал. Пассажиров на борту не было", - говорится в сообщении.

Как отмечается, причиной аварии могло стать разрушение одной из стоек шассивертолета. Для выяснения обстоятельств аварии на аэродроме работает комиссия ВКС России.

Как сообщалось, двумя днями ранее в Ставропольском крае России разбился штурмовик Су-25УБ, оба пилота погибли.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, авиакатастрофа, вертолет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
VSHIVANKA    05.09.2019, 16:49
Оценка:  0
VSHIVANKA
НУ НАКОНЕЦ-ТО НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ ПРАЗДНИК !!!
АЖ ДВА РАЗА ПОДРЯД НАПЕЧАТАЛИ....)))
# ДЕБИЛЫБЛЯДЬ....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь