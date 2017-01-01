В России разбился вертолет МИ-8

Сразу после взлета вертолет опрокинулся и загорелся.

В Саратовской области потерпел крушение военный вертолет. Об этом сообщают российские СМИ.

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По имеющейся на текущий момент информации, военный вертолет марки Ми-8 осуществил жесткую посадку сразу после взлета с аэродрома. От удара о землю машина загорелась.

В свою очередь российское Минобороны сообщает, что причиной падения стало разрушение стойки шасси, что привело к опрокидыванию вертолета при разгоне. Также в военном ведомстве РФ уверяют, что экипаж воздушного судна безопасно покинул машину, а пассажиров на борту не было.

Напомним, 3 сентября в “Шереметьево“ случился очередной воздушный инцидент. Два самолета зацепились крыльями на рулежной дорожке.

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