В Варшаве украинец повесился в элитном доме: Вдова-модель требует компенсацию 65 млн грн

В 2013 году Олег перенес тяжелый психоз в Донецке - он бегал голым по улице, махал крестом и “бросал вызов Путину, Святой Троице и украинским политикам“.

В Варшаве в одном из самых дорогих домов столицы Польши, Złota 44, нашли повешенным в своей квартире украинца. Вдова подала иск на администрацию домовладения, обвиняя их в халатности. При этом ее супруг ранее страдал психическим расстройством.

Об этом сообщает The Warsaw.

“Если бы сотрудники управляющей компании вызвали скорую помощь, мой муж не совершил бы самоубийство“, - считает вдова.

Ей потребовалось несколько месяцев, чтобы собрать сумму, необходимую на судебный сбор.

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В мае 2018 года Вероника поехала в Украину навестить свою семью. Олег остался в квартире. Они разговаривали по телефону каждый день, но 1 июня вернувшаяся в Варшаву супруга нашла своего мужа повешенным в ванной.

В беседах по телефону он говорил своей жене, после ее отъезда, что разрезает свою одежду и выбрасывает. Вероника звонила консьержу и просила, чтобы для ее мужа вызвали скорую помощь и полицию. Она рассказала о его истории с психозом, который случился пятью годами ранее.

В администрации домовладения в Варшаве опровергают претензии в свой адрес.

“После последнего разговора с Олегом, Вероника позвонила консьержу многоквартирного дома. Она попросила кого-нибудь проверить, что происходит с ее мужем. Сотрудница постучала в дверь квартиры. Олег заверил её, что он в порядке. – говорил внятно, логично, не был агрессивен. Жена была немедленно проинформирована о том, как прошел визит“, - сообщил сотрудник управляющей домом компании Magnus Facility Management Дариуш Августин.

Также он сообщил, что приходившая в квартиру администратор сообщила Олегу, что его жена переживала за него и предложила помощь.

По словам польского служащего, Олег якобы извинился и поблагодарил за предложение помощи, также пригласив администратора дома на чай. В квартире администратор не заметила ножа или другого опасного инструмента.

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“Сначала все было хорошо. Но 28 мая Олег начал вести себя по-другому. Он был менее сосредоточен на разговоре, нервничал, чувствовал себя некомфортно. Когда он позвонил на следующий день, я была в ужасе. Он сказал, что здание было полно полиции и спецслужб, которые хотели его арестовать. Затем он сказал, что у него есть нож и его нельзя посадить в тюрьму“, - рассказала супруга.

Вероника Радзивилюк и Олег Зданович встретились в 2007 году в Украине. Она начинала свою карьеру в качестве модели, он был предпринимателем. В 2017 году они переехали в Варшаву, купив квартиру на 20-м этаже самого дорогого жилого дома в Польше – Złota 44.

Несколькими годами ранее Олег перенес тяжелый психоз в Донецке. Он бегал голым по улице, махал деревянным крестом и “бросал вызов Путину, Святой Троице и украинским политикам“. Тогда он был доставлен в больницу, где психиатр поставил ему диагноз: “Острое шизофреническое психотическое расстройство“. Олег прошёл лечение.

“До сих пор не было никаких следов заболевания, но я всегда думала, что психоз может вернуться“, – рассказала его жена.

Женщина считает, что она имеет право на компенсацию от администрации дома.

“Вероника рассчитывала в трудную минуту на помощь от профессиональной компании, ответственной за услуги консьержа, за которую взимается плата с жителей дома. Дело Вероники – это не только неисполнение услуг, но и пренебрежение, которое привело к трагическим последствиям“, - сообщила ее представитель Анна Борковска.

Через несколько месяцев после трагедии вдова послала управляющему зданием запрос на попытку урегулирования. Представители Magnus Facility Management не согласились на выплату 10 миллионов злотых (около 65 миллионов гривен), которые требовала Вероника, утверждая, что вся ситуация – это “черный пиар“. Затем иск о возмещении ущерба был подан в суд.

Стоит отметить, что башня Złota 44 является одним из самых дорогих жилых домов в Польше. Высота – 200 метров, 54 этажа. На первом этаже находится винный погреб и ресепшн с услугами консьержа. На восьмом этаже находится зона отдыха: SPA-зона с саунами, фитнес-клубом, кинозалом, который можно превратить в симулятор гольфа, детскую игровую комнату и конференц-зал. Кроме того, здесь есть 400-метровая зеленая терраса с джакузи, 25-метровый бассейн и вид на Дворец культуры и науки. Квадратный метр стоит от 28 до 45 тысяч злотых.

Как сообщалось 21 июня, тело умершего на работе украинца поляки выбросили в лесопосадку.

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